Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

"На мій погляд, після подій у Павлополі перше, що слід було сказати: Україна призупиняє роботу в мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано "нормандський формат", - сказав Безсмертний в ефірі телеканалу ATR.

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Також він зазначив, що ймовірність зустрічі в "нормандському форматі" лідерів держав-учасниць (Україна, Німеччина, Франція, РФ) "малоймовірна до осінніх виборів у Росії".

"Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Единой России" і Путіна як політика в Росії", - пояснив Безсмертний.

Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.