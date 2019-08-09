Безпілотник спостерігачів обстріляли в районі окупованої Новоселівки, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

"7 серпня, перебуваючи приблизно за 3,5 км на північ від н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 50 км на північний захід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА малого радіуса дії, спостерігачі чули 3 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 350 м на південний захід. За їхньою оцінкою, вогонь був спрямований на БПЛА, що пролітав приблизно за 200 м на південь від їхнього місця перебування. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА і залишили цей район", - йдеться у звіті.

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