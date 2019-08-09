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09.08.19 10:46

Безпілотник спостерігачів обстріляли в районі окупованої Новоселівки, - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що безпілотний літальний апарат місії було обстріляно над окупованою найманцями РФ частиною Луганської області.

Безпілотник спостерігачів обстріляли в районі окупованої Новоселівки, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

"7 серпня, перебуваючи приблизно за 3,5 км на північ від н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 50 км на північний захід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА малого радіуса дії, спостерігачі чули 3 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 350 м на південний захід. За їхньою оцінкою, вогонь був спрямований на БПЛА, що пролітав приблизно за 200 м на південь від їхнього місця перебування. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА і залишили цей район", - йдеться у звіті.

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