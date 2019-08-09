Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.08.19 12:01

Житомирський бронетанковий завод оштрафували на 8,5 млн гривень за невиконання держзамовлення, - прокуратура

Військова прокуратура Центрального регіону домоглася в суді стягнення з ДП "Житомирський бронетанковий завод" штрафу в розмірі 8,5 млн гривень за невиконання державного замовлення.

Житомирський бронетанковий завод оштрафували на 8,5 млн гривень за невиконання держзамовлення, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"У липні 2019 року Господарський суд м. Києва задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод". За невиконання своєчасно державного контракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції з цього підприємства на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн грн", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Ще один штраф суд наклав на дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт" - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт".

"За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство сплатить до бюджету 354 тис. грн", - повідомили в Генпрокуратурі.

Рішення про стягнення другого штрафу також ухвалив Господарський суд Києва.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100