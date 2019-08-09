Підрозділи Об'єднаних сил не причетні до обстрілів у Горлівці ввечері 5 серпня, - українська сторона СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.

У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня було оприлюднено інформацію про пошкодження житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці. Зокрема, увечері 5 серпня було пошкоджено будівлю школи, цього ж дня спостерігачі зафіксували незначні пошкодження трьох житлових будинків. За оцінкою спостерігачів, пошкодження утворилися внаслідок вогню з великокаліберного кулемета з нібито північно-західного напрямку.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до цих обстрілів непричетні.

Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу цієї місцевості є закритим профілем та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та цьому напрямку обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали. "Варто також зазначити, що запит на введення режиму "тиша" від СММ ОБСЄ не надходив", - заявили в СЦКК.

У пресслужбі також зазначили, що українські захисники й надалі продовжують дотримуватися встановленого режиму припинення вогню і виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.

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