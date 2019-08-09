Японія позначила Південні Курили на сайті Олімпіади-2020 як свою територію

Мапа, на якій острови позначені як належні Японії, а не Росії, опублікована на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інтерактивна карта показує шлях олімпійського вогню по Японії. Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї на неї віднесені до префектури Хоккайдо, проте сам олімпійський маршрут ними не проходить.

Скріншот з сайту https://tokyo2020.org

Ці чотири острови Курильської гряди Японія вважає своїми північними територіями, постійно вказує їх у своєму складі на картах, а також висловлює протести через діяльність Росії на них.

Москва вважає острови територією РФ, посилаючись на акт про капітуляцію, підписаний після закінчення Другої світової війни. Через розбіжності з цього питання сусідні країни досі не підписали мирний договір.

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Через карти на сайті Олімпіади в Росії лунають заклики блокувати Олімпійські ігри, повідомляє російське видання Newsru.com. Депутат Держдуми, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК), швидше за все, зробить зауваження в зв'язку з зображенням Південних Курил як японської території на сайті Олімпіади 2020 року

"Але взагалі в подальшому Росія може звернутися навіть у МОК, тому що МОКу точно не потрібні такі скандали. Є офіційне визнання ... що це все-таки російська територія. У цьому сенсі, безсумнівно, МОКу такі, скажімо, неприємні ситуації не потрібні. Тому, я думаю, що вони, швидше за все, висловляться з цього приводу. Я думаю, зроблять зауваження", - сказала Журова.

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