"Укроборонпром" модернізує передані Україні американські патрульні катери Island

Варіанти модернізації патрульних катерів Island розробляє держпідприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування", що входить до складу "Укроборонпрому". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу концерну.

"Ми готуємо пропозиції, і у найближчий час вони будуть надані командуванню Військово-Морських Сил. На нашу думку, проект має передбачати, що модернізація катерів Island має здійснюватися на Миколаївському суднобудівному заводі", – заявив директор-генеральний конструктор ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" Вадим Борисов.

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Остаточний варіант модернізації патрульних катерів буде прийнято після того, як ВМС України отримає широкий практичний досвід застосування Island.

Зараз фахівці підприємства вже отримали необхідну технічну документацію по катерах, яка дозволяє здійснити модернізацію з використаними всіх можливостей Island.

катери типу Island – швидкохідні патрульних катерів Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. У вересні 2018 року два такі катери були передані США Військово-морським силам України.