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09.08.19 14:05

Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України сподівається, що детективи найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка в справі за фактом можливого пропонування 20 млн доларів хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану.

Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник

Про це глава НАБУ Артем Ситник сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Справу було зареєстровано. Надійшла заява мера Києва Кличка з проханням зареєструвати провадження. Також був публічний виступ глави Офісу Президента. Це і було підставами для початку розслідування. Розслідування таких справ починається з допиту заявника (Кличка. - Ред.). Допиту (Кличка. - Ред.) ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться", - зазначив Ситник.

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30 липня на пресконференції глава ОП Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар у 20 мільйонів доларів в інтересах мера столиці. Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в НАБУ з проханням відкрити провадження щодо заяви Богдана про нібито пропозицію йому хабаря.

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