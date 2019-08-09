Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу і вимагають виплати зарплати, - Волинець

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка – вони вимагають погашення заборгованої їм зарплати", - написав Волинець.

Він зазначив, що водночас керівництво ДП "Селидіввугілля" чинить тиск на ланкових, бригадирів і на цей момент проводить з ними відповідну "виховну роботу".

Волинець нагадав, що з учорашнього ранку шахтарі "Курахівської" блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і налаштовані протестувати доти, поки не отримають зароблених коштів.

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Заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота кількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції, повідомляє "Укрінформ". У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств і представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді його автори поки не отримали.

На нараді також було вирішено, що в разі невиконання вимог, 25 серпня, на День шахтаря, працівники галузі влаштують акцію протесту з касками в руках біля будівель Офісу Президента і Кабінету Міністрів.