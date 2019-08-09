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09.08.19 14:38

Окупанти майже годину обстрілювали українських військовослужбовців у районі Лебединського

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили один обстріл на ураження. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Окупанти майже годину обстрілювали українських військовослужбовців у районі Лебединського

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби сьогодні, 9 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл на ураження", - сказав Гуцуляк.

Зокрема, після опівночі ворог з напрямку окупованої Ужівки вів вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках Лебединського. Обстріл тривав майже протягом години.

"Згідно з наявною інформацією, втрат унаслідок ворожого обстрілу серед наших українських героїв немає", - зазначив прессекретар.

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Також він сказав, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення.

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