Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це тимчасово повірений США у справах України Вільям Тейлор заявив журналістам у Києві.

"Ми спостерігали, що перед українським урядом виникла дилема після загибелі чотирьох морських піхотинців на Донбасі. З одного боку, був природній інстинкт і бажання відповісти вогнем на те, що ваших солдатів убивають. Я знаю, що уряд України розглядав такий варіант. Але я також знаю, що український уряд, як і інші уряди у світі, хотіли б побачити врешті остаточне розв’язання війни на Донбасі", - розповів він.

За словами Тейлора, вбивство чотирьох українських військових на Донбасі чітко показує, що агресія йде з російської сторони і з боку очолюваних Росією сил.

"Український уряд наполегливо шукає шляхи для того, щоб закінчити цю війну, і я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок зателефонувати Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" для того, щоб вимагати ще однієї зустрічі для обговорення того, як зупинити ці дії, під час яких гинуть українські військові", - наголосив він.

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Тейлор підкреслив, що такий крок Зеленського дозволив Україні продемонструвати моральну перевагу своєї позиції у війні на Донбасі. Він також зазначив, що сподівається на кроки з боку Росії в напрямку припинення агресії.

"Я обговорював цей інцидент із високими чинами української армії і вони підтвердили, що дуже ретельно зважували, яку відповідь на це дати. Їм треба було ухвалити не просте рішення, тому що ті, хто завдав удару, після цього інциденту відразу зникли з місця, з якого стріляли. Якщо б українська сторона завдала удару у відповідь, найімовірніше, загинули б цивільні з того боку, а не власне бойовики. Тому я думаю, що українська влада цим кроком продемонструвала, що прагне закінчити цю війну, але на своїх умовах", - зазначив він.

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Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.