За логікою НАБУ, в тиску на НКРЕКП можна звинуватити менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф, - Паращій

Про це написав керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій на своїй сторінці в Facebook, передають Українські новини.

"За всієї поваги до наших антикорупційних органів, хочу зауважити, що роботу щодо Роттердам+ вони зробили неякісно. НАБУ стверджує, що два менеджери ДТЕК середньої ланки тиснули на НКРЕ, щоб ті підвищили тариф, і НКРЕ зрештою піддалося цьому тиску. Ну що за марення? Ну, я можу повірити, що якісь менеджери дали хабар комусь в НКРЕ, або що Ахметов домовився з Порошенком і той натиснув на НКРЕ. Але що менеджери натиснули на НКРЕ, і ті повелися на тиск - ну не вірю. З таким же успіхом можна звинуватити в тиску на НКРЕ будь-якого менеджера будь-якої підзвітної НКРЕ компанії, яка домоглася підвищення будь-якого тарифу для своєї компанії на будь-якому з численних засідань комісії", - написав Паращій.

Він також вважає незрозумілою суму збитків, якої нібито зазнала держава в результаті введення формули "Роттердам +", як заявили в НАБУ.

"Звідки взялася цифра збитків 18,87 млрд грн - не зовсім зрозуміло. З презентації можна зробити висновок, що це вартість "плюса "у формулі "Роттердам+". По-моєму, забагато як для плюса, але можливості перевірити поки не маю ( тільки припускаю можливість помилки в розрахунках). Єдине, що впадає в очі - це те, що сума є рівною 15.0% доходів ТЕС за період аналізу. Називати цифру 18.87 млрд збитками для держави, як зазначено в презентації НАБУ - це вже занадто, як мінімум з двох причин. По-перше, з цієї суми держава отримала ПДВ. По-друге, частину тих грошей заробила державна "Центренерго", - зазначив Паращій.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова та повідомили про підозру шести особам у так званій справі "Роттердам +".

3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до цієї методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилася.