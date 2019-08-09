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09.08.19 15:17

У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Федеральна служба виконання покарань Росії 10 серпня проведе в Москві турнір з водіння автозаків - автомобілів для перевезення затриманих і підозрюваних.

У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Учасники продемонструють навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху та навички стрільби", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 10 серпня в центрі Москви заплановано погоджений мітинг чисельність до 100 тисяч осіб з вимогою допустити до виборів незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму і закрити кримінальну справу про масові заворушення, порушену після несанкціонованої акції 27 липня. Попередні аналогічні заходи 27 липня і 3 серпня не були погоджені з владою і закінчилися масовими затриманнями.

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Російські пропагандисти зазначають, що "головне тюремне управління Російської імперії першим у світі з-поміж пенітенціарних відомств запропонувало та експериментально випробувало в Санкт-Петербурзі перевезення арештантів в укріплених критих автомобілях". 11 серпня відзначається в Росії як День транспортної служби кримінально-виконавчої системи.

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