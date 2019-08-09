Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана

Про це пише журналістка видання theБабель Катерина Коберник на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Тимошенко в інтерв'ю Лізі сказав, що в ОП не зможуть знайти, хто злив заяву Богдана про відставку в ЗМІ, а сам він скачав заяву із сайту 24 каналу і просто розсилав журналістам. Я не стану навіть коментувати, як співробітник ОП, який курирує комунікації зі ЗМІ, у відповідь на запитання журналістів може надсилати фото із сайту. Це за межею розуміння", - написала Коберник.

За словами журналістки, theБабель опублікував фото заяви о 19:50. У відповідь на їхній запит уточнити інформацію про відставку з "Інтерфаксу", Тимошенко надіслав фото заяви Андрія Богдана.

"На сайті 24 каналу фото з'явилося через 3 хвилини після нас, так само, як і на "НВ". На двох останніх сайтах, крім іншого, на фото стоять вотермарки, у Тимошенка - ні", - продовжила Коберник.

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Журналістка стверджує, що Тимошенко намагався просунути цю історію в ЗМІ приблизно із 17:00 1 серпня.

"У цей час він надіслав фото до редакції щонайменше одного відомого новинного ЗМІ, але розміщувати фото без допкоментарів там відмовилися. Першим фото з'явилося на медведчуківському NewsOne - приблизно о 18:00 (якщо дивитися зараз). І ніхто цього не помітив, ніхто не послався, тому що засоби масової інформації Медведчука моніторять погано, а Тимошенко в інтерв'ю зазначив", - заявила Катерина Коберник.

"Завдання медіа - не торгувати обличчями, не хайпувати, не дружити з "великими", а розповідати своїм читачам правду і не мовчати, коли влада бреше. Не мовчати, навіть якщо це загрожує життю, безпеці і майбутньому. У цьому випадку безліч провідних журналістів країни знають, що топспівробітник ОП бреше. Бреше дуже примітивно, грубо і цинічно. Бреше, бо вірить, що журналісти промовчать. І промовчать не тому, що їхньому життю або безпеці щось загрожує, а просто тому, що вони не захочуть псувати відносини з владою, щоб не втратити інсайди, приходити на оффрекі та шаурму в ліс. Такі скрини, як наш, є у кількох редакцій", - зазначила журналістка.

Також вона сказала, що theБабель зараз один публікує скрин листування і ризикує потрапити в інформблокаду команди президента.

"Ми не хочемо бути німими свідками брехні влади. Якщо ми промовчимо зараз, де гарантія, що не зробимо це ще і ще раз. Сподіваюся, коли ОП спробує назвати наш скрин фотошопом або ще чимось, колеги опублікують і свої. Якщо ні - такі чиновники саме те, на що ми всі заслужили, а це не так", - підсумувала Коберник.

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Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко в нещодавньому інтерв'ю заперечує свою причетність до організації поширення фейку про те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан подав у відставку.

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