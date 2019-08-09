Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова обрали головою підготовчої групи з підготовки першого засідання новообраної Ради.

Дмитро Разумков

Після цього спікер Андрій Парубій, який відкрив засідання, пішов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи

Тим часом, Разумков заявив, що "Слуга народу" пропонує провести перше пленарне засідання Ради 29 серпня.

За таке рішення проголосувала більшість присутніх делегатів від партій.

Разумков пояснив рішення бажанням не відтягувати запуск політичного процесу.

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"Опозиційна платворма "За життя" пропонувала дату 20 серпня, проте Разумков зазначив, що це не можливо через процедури, бо має пройти мінімум 20 днів після оголошення результатів виборів.

Артур Герасимов від імені "Європейської Солідарності" зазначив, що краще було б провести засідання після 29 серпня, щоб уникнути можливого оскарження цього рішення.