Формулювання Мінських угод - дуже невдалі, але провести їхню ревізію нам не дадуть, - Яременко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми не зможемо здійснити таку ревізію. Це велика ілюзія, якою заспокоювали протягом 5 років і мене як експерта, і в цілому громадськість. Мовляв, та ви не бійтеся, ніхто не збирається їх виконувати, це нісенітниця тощо. Ні, або ми програємо це до кінця, і нас змусять все виконати, або ми повністю переграємо ситуацію. Тому що на ревізію Мінська Росія навряд чи коли-небудь піде", - сказав Яременко.

Формулювання Мінських угод обраний депутат вважає "дуже невдалими".

"І вони не випадково такі невдалі в рамках Мінських угод. Про те, що там, наприклад, контроль за кордоном передається, після дня виборів - ну, що це таке? І ось це нам навряд чи дозволять змінити", - вважає депутат.

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Яременко бачить вихід для України в тому, щоб спробувати повністю переграти ситуацію.

"Можна спробувати повністю змінити систему. Або привести ситуацію до того, що за замовчуванням всі, крім Росії, скажуть: не спрацювало, шукаймо щось інше. Тоді ми хоча б позбавимося тиску з боку Франції, Німеччини та США", - сказав він.

"Так, залишиться тиск з боку Росії, але це неминуче. Він буде завжди, поки існує Росія і цей конфлікт. Тому тут вибір невеликий", - підсумував Яременко.

Повний текст інтерв'ю з Богданом Яременком можна прочитати тут.