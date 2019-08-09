Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв

Про це повідомив в мережі Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Президент у Туреччині дав дуже важливий сигнал, повідомивши, що вже цієї осені буде прийнято закон про концесії, який спростить співпрацю держави з приватним бізнесом. Це означає, що один з головних варіантів функціонування нашої ГТС після відокремлення оператора стає більш вірогідним", - йдеться в повідомленні.

Також Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" неодноразово говорив про перспективність передачі управління української ГТС консорціуму міжнародної компанії, особливо, якщо "Газпром" займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту.

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"Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України".

За його словами зараз є особливо важливим грамотно і без помилок завершити проведення анбандлінгу за оптимальною моделлю ISO.

"Лише ця модель забезпечить можливість надалі захищати інтереси України в судах проти Газпрому і при цьому повністю виконати вимоги європейської газової директиви", - заявив він

Також Коболєв нагадав про створення філій "Оператор газотранспортної системи України" і "Оператор підземних сховищ газу".

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"До оператора ГТС вже переведено персонал, підготовлені до передачі активи. Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку НКРЕКП. Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу", - підсумував він.