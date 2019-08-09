Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв

Про це повідомив в мережі Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Президент у Туреччині дав дуже важливий сигнал, повідомивши, що вже цієї осені буде прийнято закон про концесії, який спростить співпрацю держави з приватним бізнесом. Це означає, що один з головних варіантів функціонування нашої ГТС після відокремлення оператора стає більш вірогідним", - йдеться в повідомленні.
Також Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" неодноразово говорив про перспективність передачі управління української ГТС консорціуму міжнародної компанії, особливо, якщо "Газпром" займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту.
"Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України".
За його словами зараз є особливо важливим грамотно і без помилок завершити проведення анбандлінгу за оптимальною моделлю ISO.
"Лише ця модель забезпечить можливість надалі захищати інтереси України в судах проти Газпрому і при цьому повністю виконати вимоги європейської газової директиви", - заявив він
Також Коболєв нагадав про створення філій "Оператор газотранспортної системи України" і "Оператор підземних сховищ газу".
"До оператора ГТС вже переведено персонал, підготовлені до передачі активи. Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку НКРЕКП. Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу", - підсумував він.