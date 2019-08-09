Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди погоджують умови", - сказав дипломат журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про можливі поставки ПТРК в Україну.

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проєкт передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.

Раніше Тейлор заявив журналістам, що Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Також читайте: Горбулін: Україні недостатньо Javelin, американські протиракетні комплекси Patriot були б сьогодні важливішими