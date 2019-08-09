На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і трильйон гривень, - Омелян

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Кореспондент".
За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного терміну, необхідно ремонтувати по 10-15 тисяч кілометрів за рік.
Омелян підкреслив, що продовжувати цей процес можна тільки за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на кілька років вперед.
Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про дорожні роботи. Президент доручив вжити низку заходів, спрямованих на поліпшення дорожньої інфраструктури в країні.
У свою чергу, Омелян назвав цей указ Зеленського про дороги "цирком". "Дороги будуються тільки в бурхливій уяві... для доріг потрібні гроші!" - заявив міністр.