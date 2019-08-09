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09.08.19 17:08

На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і трильйон гривень, - Омелян

Всі українські дороги можна відремонтувати за 10 років. Вартість такого ремонту становитиме трильйон гривень.

На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і трильйон гривень, - Омелян

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Кореспондент".

За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного терміну, необхідно ремонтувати по 10-15 тисяч кілометрів за рік.

Омелян підкреслив, що продовжувати цей процес можна тільки за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на кілька років вперед.

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Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про дорожні роботи. Президент доручив вжити низку заходів, спрямованих на поліпшення дорожньої інфраструктури в країні.

У свою чергу, Омелян назвав цей указ Зеленського про дороги "цирком". "Дороги будуються тільки в бурхливій уяві... для доріг потрібні гроші!" - заявив міністр.

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