Рішення щодо керівників комітетів Ради ухвалює підготовча група, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Я впевнений, що в нашій політичній силі є 254 народні депутати, які також є фахівцями в різних сферах", - зазначив він.

За його словами, "Слуга народу" буде озвучувати свої пропозиції і готова почути пропозиції колег.

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"Але остаточне рішення буде ухвалюватися на засіданні підготовчої групи ... Але справді я, як глава партії і як представник політичної партії "Слуга народу", буду відстоювати інтереси нашої політичної сили", - заявив політик.

За словами Разумкова, "Слуга народу" претендуватиме на одну з керівних посад у всіх комітетах Верховної Ради.

"Ми будемо дотримуватися квотного принципу, а він говорить про те, що від однієї політичної сили може бути тільки або голова, або перший заступник або секретар і можуть бути заступники. Виходячи з того, що політична партія "Слуга народу" буде представлена ​​в парламенті 60 % народних депутатів, то ми будемо претендувати в кожному комітеті на одну з вищеназваних посад плюс на посади заступників", - сказав Разумков.