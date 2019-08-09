Українець за походженням Дудь кличе росіян на нову акцію протесту в Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Дудь зазначив: "Що найчастіше ви чуєте від своїх друзів, коли відбувається якийсь політичний шухер? Під друзями я маю на увазі і друзів справжніх, і друзів емоційних - тих, за ким ви стежите в телевізорі, ютубі, музиці, спорті, тих, кого канцелярською мовою прийнято називати "лідерами думок". Особисто я найчастіше чую таке: "я аполітичний. Політика мені абсолютно нецікава".

Здається, настав час, коли така позиція - насамперед від відомих людей - це сором.

Відразу уточнимо: якщо під політикою розуміти висунення, обрання, мандати, тобто саме професію, мені це теж нецікаво. Ніколи і ні в якій країні світу я не хотів би працювати політиком. Причин повно, але одна з основних - підприємництвом можна заробляти набагато цікавіше і набагато більше, ніж політикою. Якщо ми, звичайно, маємо на увазі чесний заробіток, а не коли маючи звичайну зарплату чиновника ти купуєш собі трьохсотметрову квартиру в центрі Москви. А щоб за свій рахунок знімати про Колиму, Камчатку, Курили і Сахалін, щоб залишатися незалежним і щоб не лизати чиюсь дупу, треба заробляти багато".

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Він продовжив: "Але якщо ти не плануєш політичну кар'єру, це не означає, що ти не береш участі в політичному житті своєї країни - хоча б у ключові її моменти (а їх не так багато, як можна подумати).

Так вийшло, що останніми роками молодим людям у Росії було максимально нецікаво торкатися теми виборів, протестів, Басманного правосуддя, політв'язнів, ось цього всього. Дві останні суботи показали, до чого призвела наша інертність. Наша інертність призвела до того, що в найважливіших кабінетах нікого нового, там ворушаться одні і ті ж тіла: їхні сивини, лисини, піджаки і швидкість підняття долонь на одностайних голосуваннях дедалі більше нагадують декорації радянського так званого політичного життя. Наша інертність призвела до того, що будь-яка політична конкуренція знищена. Наша інертність призвела до того, що будь-хто, хто цю конкуренцію задумує, моментально дістає по голові шпалою. І найважливіше: шпалою по голові тепер може дістати будь-хто з нас.

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Ви можете не підтримувати незалежних кандидатів у Мосміськдуму: топити за різні політичні сили - це так само, як топити за різні футбольні клуби, тобто абсолютно нормально і правильно. Але ви точно не можете підтримувати те, що робила держава останніми тижнями. Це не має жодного стосунку до тієї самої "стабільності", про яку говорять, коли розписуються за діючу владу".

"Коли натовп бійців хапає двох ботаніків, що не чинять спротиву, і гумовими кийками відбиває їм ахіллове сухожилля - це не стабільність. Це сублімація тих, хто довго жив із комплексами, але - слава нашій поліції - знайшов спосіб за всі ці комплекси помститися.

Коли 25-річному хлопцю загрожує термін чи то за алюмінієву банку, чи то за паперовий стаканчик, кинутий В БІК поліцейського, - це не стабільність (гугліть: Сергій Абанічев). Це ганьба і приниження гідності співробітника силових структур з боку держави. Тому менту, який проходитиме у цій справі потерпілим, я раджу вивчити справи спецназівців, які вривалися в бесланську школу.

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Там чоловіки лягали на гранати, щоб прикрити заручників, і витягали дітей, коли повітря решетило кулями, як на справжній війні. А цей погодився бути потерпілим через те, що в його бік полетів шматочок чи то алюмінію, чи то паперу. Сподіваюся, собі він пояснив це тим, що банка - від американської коли, тобто справді була загроза національній безпеці.

Коли дизайнера, який вийшов на пробіжку задовго до початку мітингу, скручують і кладуть на асфальт так, що ламають ногу об бордюр, це не стабільність (гугліть: Костянтин Коновалов). Це тупориле виконання наказу і ставлення до людини як до мішка з кістками.

Коли в ізоляторах мотає адміністративний арешт десяток мирних студентів, це не стабільність. Це нове покоління політв'язнів і простий сигнал всьому молодняку: будеш обурюватися - замість решітки хештег отримаєш ґрати в'язниці.

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Коли мер каже, що громадяни, які вийшли на вулиці відстоювати свої права, - це приїжджі зімбабвійці, а поліція поводилася правильно, це не стабільність. Це повна відірваність від життя людей, містом яких ти керуєш", - продовжив Дудь.

Журналіст підкреслив: "Якщо ви думаєте, що вся ця краса стосується тільки незгодних, ви помиляєтеся.

Подивіться відео, на якому жінка трясе партквитком: "Я член "Єдиної Росії". Мого чоловіка затримали. Ми йшли додому. Він просто хотів перейти на той бік дороги".

Жорна такої стабільності - штука, яка рано чи пізно почне перемелювати всіх: і незручного, і того, хто так доладно і так регулярно на своєму ютуб-каналі рекламує мерію. Хлопці, які стали популярними у молоді, пам'ятайте про це, коли наступного разу на прохання старших будете рекламувати "Беляш-фест" у Парку Горького або "Чурчхельну хвилю" в Сокольниках. Ніхто не закликає вас лізти на барикади, але, як співає один відомий панк-ансамбль: "Якщо всім страшно бути проти/Т хоча б не будемо за".

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Давайте критично мислити, давайте сумніватися, давайте ставити запитання і давайте не приймати як норму, коли невинних людей кидають до в'язниці або жорстоко б'ють поліцейські".

"10 серпня, в суботу, о 14:00 я вийду на проспект Сахарова на мітинг на підтримку вже заарештованих і проти ментовського свавілля. Мітинг узгоджений, причому відразу на 100 000 осіб. Буде круто, якщо стільки народу туди і прийде.

Що більше нас, то більше шансів, що коли-небудь громадян Росії перестануть бити шпалою по голові", - резюмував Дудь.