Від початку доби 9 серпня ворог двічі порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

В інформації, озвученій на вечірньому брифінгу, зазначається: "Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі Золотого-5 - з крупнокаліберного кулемета".