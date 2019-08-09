Від початку доби 9 серпня ворог двічі порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
В інформації, озвученій на вечірньому брифінгу, зазначається: "Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
в районі Золотого-5 - з крупнокаліберного кулемета".