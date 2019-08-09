В "Слузі народу" оприлюднили назви пропонованих 22 комітетів Ради

Як повідомляє партія в Facebook, про це йшлося на засіданні підготовчої депутатської групи в п'ятницю, передає "Цензор.НЕТ".
"Слуга народу" пропонує утворити такі комітети:
1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
2. Комітет з питань бюджетних відносин
3. Комітет з питань економічного розвитку
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин
7. Комітет з питань цифрової трансформації
8. Комітет з питань правової політики
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики
10. Комітет з питань антикорупційної політики
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
13. Комітет з питань інфраструктури
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
18. Комітет з питань свободи слова
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
22. Комітет з питань соціальної політики.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна" у Верховній Раді також діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в "Слузі народу" пропонують віддати опозиційним фракціям у майбутньому парламенті посади заступника голови Верховної Ради, голів двох комітетів: з питань свободи слова та з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, а також глави Спецкомісії з приватизації.