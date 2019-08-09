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09.08.19 20:25

Маріупольський суд випустив із СІЗО двох терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч

Громадський активіст Олексій Ліпріді оприлюднив інформацію про те, що суд у Маріуполі відпустив із СІЗО двох терористів.

Маріупольський суд випустив із СІЗО двох терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Ліпріді зазначив: "Двох бойовиків ДНР відпустили з СІЗО. Так вирішив районний суд у Маріуполі.

Роман Джулай воював у "П'ятнашках". Був затриманий у вересні 2017 року. У травні 2018 випущений під домашній арешт. У грудні 2018 знову затриманий, але вже за те, що він чинив опір під час вилучення його незаконного кіоску. Він ще й бізнесом, блін, займався у вільній Україні, проти якої воював. Загалом, зараз він знову вийшов із СІЗО під домашній арешт.

С.Костенко воював гранатометником у т.зв. "Республіканській гвардії". Був затриманий у липні 2018 року. Зараз випущений під заставу 153 тисячі грн.

Ось вона, наша правоохоронна реформа. Наших там у підвалах катують, а ми терористів на волю випускаємо".

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Маріупольський суд випустив із СІЗО двох терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч 01

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