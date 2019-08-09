На військовому арсеналі в Красноярському краї РФ поновилися вибухи боєприпасів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Два вибухи сталися через поцілення блискавки. Як повідомив пізніше співрозмовник агентства, постраждали п'ятеро людей, серед них є військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів. У свою чергу в Ачинській районній лікарні уточнили, що травмовано чотирьох військових, їх госпіталізовано. Амбулаторно лікується один цивільний.

Тим часом, жителів села Кам'янка Ачинського району вивозять з населеного пункту автобусами. Цю інформацію підтвердили у прес-службі адміністрації міста Ачинська. Там пояснили, що таке рішення ухвалено у зв'язку з погіршенням гідрометеоумов.

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Нагадуємо, 5 серпня на території одного зі складів військової частини поряд з селом Кам'янка зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, потім почалися вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, були евакуйовані або виїхали самостійно понад 16 тис. осіб. У результаті НП, за останніми даними, одна людина загинула, по медичну допомогу звернулося 13 осіб.

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