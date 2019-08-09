Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Православної церкви України (ПЦУ), з посиланням на відділ преси і зв'язків Вселенського патріархату.

"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви нести своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви. Вона повністю незалежна й автокефальна", - сказав Вселенський патріарх на зустрічі із Зеленським,

Він запевнив, що з Константинополя Українська церква матиме "тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи".

Як повідомлялося 8 серпня Зеленський зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм I у резиденції на Фанарі. Президент України повідомив, що обговорив із патріархом ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму, а також низку інших актуальних тем.

"Наша спільна цінність - життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став президентом України. Влада не повинна втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - сказав Зеленський на зустрічі, його слова передала пресслужба глави держави.

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