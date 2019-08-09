За три роки чиновницький апарат МОЗ оновився на 60%, - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Коли ми зайшли в Міністерство частина людей, яким не дуже подобалися нові правила, самі залишили свої посади. Разом з ними пішла ще частина тих, хто не був готовий до нового темпу, вимог щодо якості та об’єму завдань. Завдяки цьому за три роки апарат Міністерства оновився на 60%. Це не враховуючи новостворені директорати у рамках реформи державної служби", - написала Супрун.

За її словами, коли на міністерства та позиції в уряді дивляться як на портфелі акцій для впливу на ті чи інші сфери — не варто очікувати системних змін та трансформацій.

"Коли розробкою та імплементацією політик займаються представники груп інтересів, кланів чи олігархів — будь-які позитивні зрушення стають заручниками протистоянь не в інтересах громадян. Дуже важко будувати та створювати, коли йдеться про війни кланів. Тривалий час сфера охорони здоров’я була полем саме для таких процесів — постійної боротьби фармацевтичної мафії та медичних феодалів за контроль над потоками коштів платників податків, кадрових призначень, доступу до ринку та закупівель. Заручниками цієї боротьби були всі громадяни. Заручниками цієї боротьби також були, і багато де досі залишаються люди, які хочуть професійно розвиватись і працювати у цій сфері: медики, управлінці, державні службовці", - підкреслила Супрун.

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Вона підкреслила, що важливим пріоритетом у трансформації системи охорони здоров’я є перетворення Міністерства охорони здоров'я України та інших інституцій на сучасні професійні державні органи та установи.

"Сучасність" і "професійність" — це не лише про використання нових процедур, якість чи ефективність роботи. Йдеться про поширення принципово нової культури та можливості для людей — працювати по-чесному. При цьому не ставати ціллю репресій і переслідувань власного керівництва. В Міністерстві, НСЗУ, Центр громадського здоров’я України, ДП "Державний експертний центр МОЗ України", створення такого середовища — пріоритет. Прозорий та справедливий конкурс, розподіл на посади без кумівства чи хабарів, рівні та чесні правила для всіх, які не змушують людей йти на компроміси зі своїми цінностями та порушувати закони — дають зовсім нову якість роботи та результатів", - зазначила Супрун.

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