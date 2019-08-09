В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили керівник прес-служби Ради Ірина Кармелюк і перший заступник Апарату Микола Шевчук.

"Не знаємо (чи встигнемо запустити)", - сказала Кармелюк.

Шевчук заявив, що сенсорні кнопки досі не встановлено і не протестовано.

"Вони є, але вони не працювали і не зрозуміло, чи запрацюють ... Щоб протестувати, потрібно 450 осіб", - підкреслив Шевчук.

Стало відомо, що така кнопка позбавить депутатів можливості кнопкодавства, за що їх хоче штрафувати Президент Володимир Зеленський.

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