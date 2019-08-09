Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.08.19 21:19

В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня

Апарат Верховної Ради сумнівається в запуску сенсорної кнопки до відкриття сесії Ради нового скликання, яке відбудеться 29 серпня.

В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили керівник прес-служби Ради Ірина Кармелюк і перший заступник Апарату Микола Шевчук.

"Не знаємо (чи встигнемо запустити)", - сказала Кармелюк.

Шевчук заявив, що сенсорні кнопки досі не встановлено і не протестовано.

"Вони є, але вони не працювали і не зрозуміло, чи запрацюють ... Щоб протестувати, потрібно 450 осіб", - підкреслив Шевчук.

Стало відомо, що така кнопка позбавить депутатів можливості кнопкодавства, за що їх хоче штрафувати Президент Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100