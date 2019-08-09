Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

"Франція повністю прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь", - зазначають у міністерстві.

Також зазначається, що Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і консультації зі спеціальним представником США в Україні послом Куртом Волкером.

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