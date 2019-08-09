ГПУ допитала голову Державної судової адміністрації Холоднюка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Глушко.

"Сьогодні його допитали як свідка", - сказав він.

За його словами, допит тривав близько 6 годин.

Адвокат підкреслив, що подробиці допиту не може розголошувати через зобов'язання перед слідством про нерозголошення.

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Як відомо, захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся в ДБР через втручання в роботу судових органів.

Раніше ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації Холоднюка на допит.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.