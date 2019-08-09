Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав член Нацради ТРМ Сергій Костинський.

"Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редактору станції - ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії "Ехо Москви" в Україні. Двері Нацради для нього і його "любих друзів" точно будуть закриті", - написав Костинський.

Сама Нацрада як регуляторний орган поки не оприлюднила своєї позиції щодо цієї справи.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 8 серпня, проросійське пропагандистське видання "Страна.ua" повідомило, що головний редактор російської станції Олексій Венедиктов, який прибув до Києва, має намір відкрити в Україні бюро своєї станції.