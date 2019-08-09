Заяви "ДНР" про включення Цемаха в списки на обмін - це провокація, - Безсмертний

Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"За деякими речами можна визначити, що це провокація. По-перше, до цього процесу використовується слово звільнення, а не обмін, по-друге, в цьому процесі заборонено називати прізвища і цифри", - сказав він.

Читайте також: Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін

Раніше 9 серпня представниця угруповання "ДНР" в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха.

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Читайте також: СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ