Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я сказав, що існування посади уповноваженого президента у справах кримських татар доцільне. Як уповноваженого я запропонував Рефата Чубарова. Побажання ми також передали в письмовій формі", - сказав Джемілєв.

Чубаров підтвердив, що це питання обговорюється і "рішення буде за президентом".

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Нагадуємо, п'ятий президент України Петро Порошенко створив посаду Уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Джемілєва з цієї посади.