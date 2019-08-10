Найманці РФ шість разів порушили режим тиші на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"9 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї, поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, двічі неподалік Талаківки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських захисників двічі: неподалік Золотого-4 - з великокаліберного кулемета, поблизу Оріхового - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.

"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Світлодарська - з автоматичного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї.