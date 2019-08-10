У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, обраний від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо".

"І президент, і партія "Слуга народу" підтримують спрощений режим. Ба більше, ми брали на себе зобов'язання не змінювати його - не підвищувати ставки і не скорочувати ліміти операцій для фізичних осіб-підприємців. Але проблема цього режиму в тому, що його, крім малих підприємців, використовує середній і великий бізнес", - сказав Гетманцев.

За його словами, юрособи перевищують ліміти в 5 млн грн на рік, встановлені для ФОП.

"Зайдіть у будь-який ресторан Києва, і вам на алкогольні напої принесуть чек від ТОВ чи якоїсь юридичної особи, а на їжу - від ФОП. Про що це свідчить? Про масове ухилення від сплати податків із використанням ФОП", - додав він.

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Народний депутат зазначив, що найближчим часом буде представлено рішення щодо зловживань ФОП у контексті ухилення від оподаткування.

"Наразі ми розглядаємо можливості, чи можливо сьогодні, використовуючи лише адміністративні процедури, припинити зловживання, чи необхідно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових спорів. Щоб це було зрозуміло, для всіх доступно і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що найближчими тижнями до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення", - сказав депутат.