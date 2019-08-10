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10.08.19 10:16

Тонну "нітратних" кавунів та динь не допустили до продажу в Запорізькій області, - Держпродспоживслужба

Від початку року в Запорізькій області не допущено до продажу понад тонну динь і кавунів, у яких вміст нітратів перевищував допустиму норму.

Тонну "нітратних" кавунів та динь не допустили до продажу в Запорізькій області, - Держпродспоживслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

"У поточному році на агропродовольчих ринках міста Запоріжжя фахівцями державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби в Запорізькій області досліджені 656 проб баштанних культур. За результатами досліджень, виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечну продукцію (понад 1 т) денатуровано і не допущено до реалізації", - зазначили у відомстві.

Під час дослідження баштанних культур на вміст нітратів мінімальний показник становив 3,8 мг/кг, максимальний - 352,5 мг/кг, що майже вчетверо вище допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах становить 60 мг/кг, динях - 90 мг/кг.

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