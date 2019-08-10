Особисті дані майже 3200 затриманих на протестах у Москві виклали в соцмережі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Meduza.

"У базі є дані чотирьох журналістів "Медіазони" і щонайменше двох журналістів "Медузи". Всі вони так чи інакше були присутні на протестних акціях 27 липня і 3 серпня. У базі також є інформація про журналістів "Радіо Свободи" і телеканалу "Дождь". "Медіазона" зазначає, що трьох журналістів, дані яких виявилися в базі, поліція зупинила перед акцією і зобов'язала підписати застереження, переписавши інформацію з паспортів", - йдеться в повідомленні.

Додається, що у файлі є особисті дані затриманих учасників акції 27 липня Самаріддіна Раджабова, Івана Подкопаєва, Олексія Міняйла і Данила Беглєца. Всі вони тепер виступають обвинуваченими у "московській справі" за статтею про масові заворушення.

Таблиця також містить дані на незалежних кандидатів у Мосміськдуму, які закликали влаштовувати акції на їхню підтримку. Серед них, зокрема, Любов Соболь, Іван Жданов, Юлія Галяміна, Дмитро Гудков, Володимир Мілов, Костянтин Янкаускас, Олена Русакова.

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Як повідомили в штабі Гудкова, у одного із затриманих у базі зазначено не реальну, а вигадану адресу, яку він навмисно назвав у відділенні поліції замість справжньої.

Дані файлу свідчать, що його створено 27 липня, а востаннє було відредаговано 9 серпня. У полі "компанія" зазначено: ГУ МВС Росії у м. Москва.

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

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