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10.08.19 11:20

У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва

Силові структури Киргизстану 9 серпня арештували майно телеканалу "Апрель", який належить затриманому експрезиденту Алмазбеку Атамбаєву.

У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами генерального директора телеканалу Дмитра Ложникова, останні три дні ефірну трансляцію каналу вимкнули на території всієї країни. Ложников пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу. Пресслужба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу "Апрель" і компанію "Медіа-форум" за рішенням суду накладено арешт. Телеканал і будівля АТ "Медіа-форум" належать Алмазбеку Атамбаєву, колишньому президенту Киргизстану, якого затримали за день до того, 8 серпня.

Нагадаємо, в Киргизстані увечері 7 серпня намагалися штурмом затримати експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Спецпризначенці провели два невдалі штурми. Колишнього главу держави затримати не вдалося, натомість один силовик загинув і щонайменше 52 людини поранено.

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Після зіткнень під час операції в будинку експрезидента порушено кримінальні справи щодо його прихильників ("масові заворушення", "хуліганство", "захоплення заручників" і "вбивство"). Також президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков 7 серпня, перервавши свою короткострокову тижневу відпустку, поїхав до Бішкека, щоб скликати екстрене засідання Ради безпеки. 8 серпня Атамбаєва затримали, оголосили про підозру в корупції і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 26 серпня.

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