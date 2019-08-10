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10.08.19 11:37

За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС

На водоймах в Україні від початку серпня 2019 року загинули понад 30 осіб.

За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Попри страшну статистику, яка свідчить про понад 850 випадків загибелі на воді від початку року, люди відправляються на необлаштовані місця для купання і часто нехтують елементарними правилами безпеки", - повідомили рятувальники.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки, стверджують рятувальники. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. З дітьми нещасні випадки трапляються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць із підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

У ДСНС нагадали про елементарні правила:

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