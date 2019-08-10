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10.08.19 12:53

Від початку року до України не пропустили понад 12,5 тис. іноземців, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники від початку 2019 року відмовили у в'їзді на територію країни понад 12,5 тис. іноземних громадян.

Від початку року до України не пропустили понад 12,5 тис. іноземців, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Лише від початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців. Тоді як кількість відмов у перетині кордону - трохи більше 12,5 тис. громадян, що становить приблизно 0,75%", - цитуються слова прессекретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка на сайті відомства в суботу.

За його словами, рішення про відмову в пропуску громадян ухвалюється під час перетину кордону. При цьому прикордонники аналізують всю наявну інформацію, зокрема враховують країни ризику.

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