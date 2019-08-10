Від початку року до України не пропустили понад 12,5 тис. іноземців, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Лише від початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців. Тоді як кількість відмов у перетині кордону - трохи більше 12,5 тис. громадян, що становить приблизно 0,75%", - цитуються слова прессекретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка на сайті відомства в суботу.

За його словами, рішення про відмову в пропуску громадян ухвалюється під час перетину кордону. При цьому прикордонники аналізують всю наявну інформацію, зокрема враховують країни ризику.

Дивіться також: В Одесі затримали іноземця, який під виглядом поліцейського грабував зарубіжних туристів. ВIДЕО