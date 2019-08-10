Лише Путін може вирішити, чи закінчиться війна на Донбасі, чи ні, - Тейлор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Тейлора, переговори в Мінську - це єдиний спосіб припинення війни на Донбасі. Він наголосив, що закінчити війну на вигідних для України умовах хочуть і офіційний Київ, і Мінська група, і США.

"Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може вирішити, чи закінчиться війна, чи ні", - сказав Тейлор.

Читайте також: Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

Дипломат переконаний, що необхідно продовжити тиск на РФ з боку Вашингтона, щоб схилити Москву до припинення війни на сході України.

У відповідь на запитання про імовірність наступної зустрічі спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, він зазначив, що американський дипломат звертався з цього приводу до російської сторони. "Вони обмінюються думками щодо того, коли можна буде продовжити діалог", - повідомив Тейлор.

Читайте також: Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор