За перший тиждень самостійного патрулювання нацгвардійці затримали 32 підозрюваних, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Ще 19 осіб було затримано спільно з працівниками Національної поліції України під час участі в профілактичних заходах, у районі проведення операції Об'єднаних сил і місцях літнього оздоровчого відпочинку.

Левову частку таких правопорушень (затримано 22 особи) кваліфіковано за статтею 309 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

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