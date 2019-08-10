2 людини загинули унаслідок зіткнення автобуса та мікроавтобуса на Полтавщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Великобагачанському районі 10 серпня близько 1:00, на 277-му км автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський", між селами Білоцерківське і Коноплянка, 26-річний водій автобуса "СЕТРА 317" зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35" під керуванням водія 1976 року народження.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" загинув на місці події, 31-річна пасажирка "Фольксваген LT 35" від отриманих тілесних ушкоджень померла в приміщенні Решетилівської центральної районної лікарні. Водія мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" із тілесними ушкодженнями було доставлено у Великобагачанську центральну районну лікарню.

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Поліція встановлює всі причини і обставини ДТП. Тривають слідчі дії.