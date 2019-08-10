"Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми".

Вадим Слюсарєв переказав партії Мураєва близько півмільйона гривень, його батько - Олексій Слюсарєв - 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва.

Зазначається, що ще навесні ЗМІ заговорили про так званого "тіньового куратора" штабу команди Зеленського на виборах - Вадима Слюсарєва.

У минулому помічник Артема Пшонки, він насамперед відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові, а за часів Віктора Януковича його кар'єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду в Києві.

21 квітня, в день другого туру виборів президента України, на хвилі піднесення від перемоги глава штабу "Слуги народу" на Харківщині Павло Сушко публікує фотографію, де команда святкує перемогу свого кандидата.

"Це - лише мала частина команди харківського штабу Володимира Зеленського! Спасибі нашій великій "Зе! Команді", - дописує під фотографією Сушко.

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На задньому плані - людина з двома піднятими вгору руками. Це - Вадим Слюсарєв. Саме він - як виявили "Схеми" - через бізнес, пов'язаний з щонайменше чотирма харківськими мажоритарниками, - переможцем у 173-му окрузі Олександром Бакумовим, в 179-му - Олексієм Кучером, в 181-му - Дмитром Микишею, а також Андрієм Одарченком (170 округ).

На питання журналістів, які відносини пов'язують президентську партію і колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і він допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлу Сушку. Втім, глава держави заявив, що особисто із Слюсарєвим не спілкується.

Зі свого боку, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 в списку Павло Сушко заперечує вплив Слюсарєва на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.