Упродовж тижня піротехніки ДСНС зі складу Об'єднаних сил знешкодили 184 вибухонебезпечні предмети. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Піротехнічні підрозділи 60 разів залучалися для проведення спеціалізованих робіт: обстежено 40 га території, вилучено і знешкоджено 184 вибухонебезпечні предмети (загалом від початку проведення ООС було обстежено 5591 га території та 16,29 га акваторії; вилучено та знешкоджено 22003 ВНП).
Особовий склад ДСНС продовжує виконувати аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик. За тиждень відновлено 13 будинків (загалом від початку проведення ООС відновлено 431 житловий будинок).
У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, було надано медичну та психологічну допомогу 1210 громадянам.