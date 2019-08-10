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10.08.19 18:27

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через збіг чинників, заявили в корпорації "Росатом".

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У "Росатомі" констатували, що до трагедії призвів збіг обставин, який нерідко відбувається під час випробувань нових технологій. Надзвичайна подія сталася під час випробування ракети на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

"Після вибуху кілька людей були відкинуті в море. Їх пошуки тривали доти, поки залишалася надія знайти живих", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, вибух реактивної рухової установки на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. В результаті НП загинуло п'ятеро співробітників "Росатома" і двоє представників Міноборони РФ. Поранень зазнали ще шість осіб.

Після НП частину Білого моря поруч з місцем вибуху на місяць закрили для судноплавства.

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