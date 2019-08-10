Експерти в США пов'язують вибух на військовому полігоні в РФ із випробуванням нових ракет, - Reuters

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це нагадує нам низку подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, чи надає Кремль пріоритетного значення добробуту росіян над утриманням влади та контролю над корупційними потоками", - сказав посадовець новинному агентству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Американські спостерігачі пов'язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінськ заявила про зафіксоване короткострокове підвищення радіації.

Двоє американських експертів заявили, що вибух власне реактивної установки не призвів би до витоку радіації, однак, припустили, що могли відбуватись випробування ядерних ракет.

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.

Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".