Слідство вважає, що Ющенко виводив "Межигір'я" з умислом, але довести, що в обмін на щось, поки не може, - представник ГПУ Радіонов

Начальник 2-го слідчого відділу управління спецрозслідування ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо прокоментував, як держава втратила понад півмільярда гривень разом з резиденцією, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, земля виводилася з держвласності в кілька етапів. "З початку 90-х сама резиденція "Межигір’я" мала статус державної резиденції. Їх було декілька, і вони були закріплені спеціальними нормативними актами. За часів Кучми було створено Державне управління справами, якому і було передано більшість цих об’єктів. Просто так вивести його з володіння держави було неможливо. Спочатку отримувалось нерухоме майно, і вже потім було заволодіння землею", - повідомив Радіонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про виведення "Межигір'я" з державної власності, - Родіонов

При цьому серед підозрюваних - не тільки Віктор Ющенко. Навіть більше - є кілька вироків, що вступили в законну силу.

"Чому президент Ющенко, тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції. Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (слідства. - Ред.) — згори-вниз", - зазначив прокурор.

Він повідомив, що через недостатність доказів повідомлення про підозру здійснено за статтею 191, тобто заволодіння.

"Це теж злочин з ознаками корупції, але це не є прямий хабар. Якби було достатньо доказів, що президент з використанням владних повноважень дав хабар, аби мати можливість розпустити Раду, то наразі ми не маємо достатнього таких даних. Хоча, звісно, всі версії розглядаються. Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент це робив, він робив це саме з умислом, і саме в умисному злочині слідство його підозрює. Наразі ми не можемо сказати, що він вчинив злочин, ми його підозрюємо у вчиненні злочину. І це версія слідства. На сьогодні довести, що це було в обмін на щось, ми не можемо", - підкреслив Радіонов.

Намір, за версією слідства, полягав у співучасті в заволодінні.

"Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича", - пояснив прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Нагадаємо, на початку серпня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і допомозі Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".



Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.



Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком в с.Нові Петрівці (Київська обл.), А також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.