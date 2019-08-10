Спрощена процедура отримання паспортів РФ не викликала ажіотажу серед населення окупованого Донбасу, - Тука

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"За інформацією, яку ми отримуємо від спецслужб, очікуваного ажіотажу від спрощеної процедури видачі паспортів РФ не відбулося. Росіяни відверто розгублені з цього приводу. Пасічник (ватажок луганських бойовиків. - Ред.) навіть проводив нараду серед так званої "народної міліції", давав їм наганяй і ставив план з паспортизації, якою нехтують навіть члени незаконних збройних формувань", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня в разі, якщо жителі цих областей не були раніше громадянами Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.