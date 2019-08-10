"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО

Про це вона розповіла в фейсбуці, пише Цензор.НЕТ.

"Мій батько на суді з продовження варти передав через адвокатів лист. Щоразу, коли беру в руки його листи, дуже важко стримати сльози", - зазначила вона і процитувала одержаний лист.

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У ньому, зокрема, Едем Бекіров дякує всім за підтримку, завдяки якій знаходить сили і витримує незаконне перебування в умовах СІЗО.

"Понад вісім місяців чую сфабриковану справу щодо себе. Вісім місяців несправедливості, вісім місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінками СІЗО. Але любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім'ї ніколи не дасть мені зробити те, що суперечить моїм принципам і принципам мого народу", - йдеться в листі.

"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати! Аллах хисмет етсе, я витримаю все", - підкреслив Бекіров.

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Він також обурився арештами ні в чому не винних активістів.

"Ще до свого арешту я дуже переживав арешт Ільмі Умерова, Асана Чапуха, Казима Аметова, Руслана Трубача, Бекіра Дегермеджі (не міг уявити, як хворим перебувати в умовах СІЗО). Руслан Трубач був братом і помічником. В кінці тунелю показав світло. Не винні і молоді хлопці, брати Абдуллаєви, Сейран Салієв, Володимир Балух ... А син нашого земляка, Айдер Салетдінов? За що?? За що Сервер Мустафаєв?? Молодий хлопець, сім'янин, скільки в ньому вихованості, чесності, благородства", - пише автор листа.

В кінці його Бекіров нагадав про наближення Курбан-Байраму і закликав усіх кримських татар триматися разом: "Хочу, щоб наш кримськотатарський народ залишався згуртованим !!! Бірлікте - к'увет!".

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Учора, 8 серпня, суд в окупованому Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для українського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.

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