До 325 учасників протестів за вільні вибори затримано в чотирьох містах Росії

Після завершення узгодженої з владою акції "Повернемо собі право на вибори" в Москві, в якій взяли участь близько 60 тисяч осіб, відбулася неузгоджена демонстрація у вигляді "гулянь" центром міста, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До цього закликали відразу кілька російських політиків. Зокрема Борис Золотаревський, начальник штабу політика Івана Жданова, запропонував прогулятися в бік адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

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"Ми наполягаємо, що у москвичів є право вільно гуляти своїм містом, а не тільки на окремо взятому обгородженому проспекті під наглядом поліції, що їх б'є", - йдеться на сторінці акції в фейсбуці, організованою групою опозиційного політика Олексія Навального.

Зі свого боку, Слідчий комітет РФ застеріг від "участі в так званих "мирних прогулянках , пригрозивши "правовими наслідками - аж до кримінальної відповідальності" за такі "несанкціоновані заходи".

Центром Москви у напрямку до адміністрації президента РФ пішли сотні людей. Вхід в адміністрацію оточила поліція, поблизу стояли автозаки. У центрі Москви через заклики до неузгодженої владою акції протесту посилили заходи безпеки. Росгвардія перекрила прохід на Бульварному кільці. Станом на 21:00 за київським часом "гуляння" почали стихати.

Тим часом прихильники Навального 10 серпня провели акції солідарності з учасниками московського мітингу в десятках міст країни. У чотирьох містах Росії до 22.30 мск були затримані 325 осіб, з них 229 - у Москві, повідомила правозахисна організація "ОВС-Інфо". Спочатку затримання були переважно в Санкт-Петербурзі (всього 81), але під час "гулянь" їх кількість стала стрімко зростати і в Москві (229). "ОВС-Інфо" і видання "Медуза" повідомили, що окремих мітингувальників били.

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Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

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